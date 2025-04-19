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Червиченко предрек банкротство клуба РПЛ

Сегодня, 14:03
6

Бывший президент «Химок» Андрей Червиченко считает, что клуб не решит текущие финансовые проблемы.

  • Футболисты устраивали бойкот из-за долгов по зарплате.
  • Они вернулись к тренировкам только после вмешательства президента РПЛ Александра Алаева.
  • Следующий соперник «Химок» – «Зенит».

«В «Химках» почему-то мецената называют инвестором. Видимо, запутались в понятиях. Инвестор рассчитывает потом что-то получить, а меценат тратит финансы просто так.

У Туфана Садыгова проблемы в бизнесе, которые вытеснили «Химки» на последнее место в денежных затратах. На клуб просто не находится финансов, хотя взяли дорогостоящих футболистов.

Если у человека нет денег или он не хочет их выделять, как будут выплачиваться зарплаты игрокам? Видимо, у Садыгова были какие-то договорeнности с тем, кто его приглашал. Они были связаны не только с футболом, но и с бизнесом. Однако эти договорeнности, видимо, были нарушены, что привело к отсутствию финансирования клуба.

Я не знаю акционерный состав «Химок», но, по слухам, задолженность перед клубом больше 1,5 миллиарда рублей. Вряд ли еe кто-то сподобится погасить.

«Химки» просто обанкротятся – не в первый и не в последний раз в нашей истории», – сказал Червиченко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Червиченко Андрей
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Комментарии (6)
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1745061108
Меценаты не диктуют условия,встречаясь с футболистами,не увольняют тренеров,и не назначают,как и прислугу,именуемую почему-то руководством клуба.Так что ты,Червь,унылый зарвавшийся клоун,запутавшийся в терминах. А то что инвестор-неудавшийся,это другое дело.А про прибыль в РПЛ может смешно вещать какой-нибудь миллерист,да ещё оставшиеся в прошлом некоторые спартачи.
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Константин-Шапкин-google
1745065644
Что, что, а в банкротстве червь знает толк
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