Червиченко предрек банкротство клуба РПЛ

Бывший президент «Химок» Андрей Червиченко считает, что клуб не решит текущие финансовые проблемы.

Футболисты устраивали бойкот из-за долгов по зарплате.

Они вернулись к тренировкам только после вмешательства президента РПЛ Александра Алаева.

Следующий соперник «Химок» – «Зенит».

«В «Химках» почему-то мецената называют инвестором. Видимо, запутались в понятиях. Инвестор рассчитывает потом что-то получить, а меценат тратит финансы просто так.

У Туфана Садыгова проблемы в бизнесе, которые вытеснили «Химки» на последнее место в денежных затратах. На клуб просто не находится финансов, хотя взяли дорогостоящих футболистов.

Если у человека нет денег или он не хочет их выделять, как будут выплачиваться зарплаты игрокам? Видимо, у Садыгова были какие-то договорeнности с тем, кто его приглашал. Они были связаны не только с футболом, но и с бизнесом. Однако эти договорeнности, видимо, были нарушены, что привело к отсутствию финансирования клуба.

Я не знаю акционерный состав «Химок», но, по слухам, задолженность перед клубом больше 1,5 миллиарда рублей. Вряд ли еe кто-то сподобится погасить.

«Химки» просто обанкротятся – не в первый и не в последний раз в нашей истории», – сказал Червиченко.