Мостовой определил самых важных игроков «Спартака»

Александр Мостовой назвал ключевых футболистов «Спартака» в этом сезоне.

«У «Спартака» сейчас в каждой линии есть важный футболист. Без Маркиньоса, Барко, Мартинса, Бабича нельзя команду представить. Угальде тоже, когда купили, он не забивал, но сейчас и без него нельзя атаку представить.

А я один говорил, что надо подождать, и он начнeт забивать. И вот он лучший бомбардир РПЛ. В каждой линии у «Спартака» есть лидеры, способные решать высокие задачи», – сказал Мостовой.