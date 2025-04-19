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Мостовой определил самых важных игроков «Спартака»

Сегодня, 11:53
1

Александр Мостовой назвал ключевых футболистов «Спартака» в этом сезоне.

«У «Спартака» сейчас в каждой линии есть важный футболист. Без Маркиньоса, Барко, Мартинса, Бабича нельзя команду представить. Угальде тоже, когда купили, он не забивал, но сейчас и без него нельзя атаку представить.

А я один говорил, что надо подождать, и он начнeт забивать. И вот он лучший бомбардир РПЛ. В каждой линии у «Спартака» есть лидеры, способные решать высокие задачи», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 5 очков.
  • Следующий соперник – «Акрон».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1745054019
Да один неликвид в Спартаке.
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