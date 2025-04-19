В «Химках» рассказали о сроках задержки зарплаты

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов ответил на вопросы о ситуации в клубе.

Футболисты устраивали бойкот из-за долгов по зарплате.

Они вернулись к тренировкам только после вмешательства президента РПЛ Александра Алаева.

Следующий соперник «Химок» – «Зенит».

– Александр Алаев сообщил, что руководство клуба и игроки представляли разные данные о задержках по зарплате. Могли бы прояснить ситуацию?

– Это обычная история относительно документов. Футболисты не располагают всеми документами, бухгалтерскими отчетами. У них своя информация, у клуба своя. Неточности бывают. Не вижу в этом проблемы. Это все сверяется.

– С какого момента футболисты не получают зарплату?

– По разному. У кого-то есть зарплата за январь-февраль, у кого-то нет. Везде периоды разные. Но в среднем это три месяца.

– То есть часть футболистов деньги получала, а другая часть нет?

– Оставим финансовые детали внутри клуба. Жизнь сложнее линейных схем.

– У вас нет ощущения, что руководство клуба потеряло контроль над игроками с учетом того, что пришлось президенту лиги решать вопрос?

– Мы прилагали большие усилия, чтобы держать ситуацию под контролем, но, к сожалению, не все в жизни зависит от нас. Ситуация не вышла из-под контроля. Футболисты тренируются и планируют участвовать в игре.

Спасибо президенту лиги за оказанное содействие. «Химки» в любом случае получили бы деньги от лиги, но сейчас они помогут нам сгладить острые моменты.

При этом руководство клуба также не отказывается от своих обязательств. Наша общая цель – пережить трудный период и продолжить поступательное развитие, такое желание есть не только у Лиги, но у учредителей ФК «Химки». Сложности, уверен, останутся в прошлом.