Черданцев назвал главное открытие Станковича в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отметил прогресс футболиста «Спартака».

– Мартинс этой весной забил уже шесть мячей. Как вам его преображение? Его можно назвать лучшим футболистом чемпионата после возобновления сезона?

– Немного странно, что Мартинс сейчас – лучший у «Спартака» при таких дорогих трансферах. Поначалу Кристоферу отводилась скромная роль, удивительно, что сейчас он стал одним из лидеров.

В первые сезоны его пребывания в России его способности были скрыты от нас. Мартинс представлялся корявеньким полузащитником силового плана, а оказывается, что он хорош на мяче, играет головой.

Кристофер – открытие тренерского штаба Станковича. Они разглядели в нем футболиста с атакующим потенциалом, в обороне он тоже отрабатывает. Кристофер превратился в одного из лучших полузащитников чемпионата.