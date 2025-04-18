«Зенит» поздравил Клаудиньо с чемпионским титулом

«Зенит» опубликовал поздравление для бывшего полузащитника команды Клаудиньо. Бразилец стал чемпионом Катара в составе «Аль-Садда».
«Клаудиньо – чемпион Катара в составе «Аль-Садда»! Поздравляем, друг! 👑😎💙» – говорится в сообщении петербургского клуба.
- «Аль-Садд» стал чемпионом Катара сегодня. Команда заняла 1-е место в Лиге звезд, набрав 52 очка в 22 матчах. Отрыв от «Аль-Духаиля» составил 2 очка.
- Клаудиньо, имеющий также российское гражданство, выступал за «Зенит» с августа 2021 года и до 22 января 2025-го, когда был продан в «Аль-Садд» за 25 миллионов евро.
- С тех пор он провел за клуб 9 матчей в чемпионата Катара, забил 1 гол, отдал 4 передачи, а также 3 встречи в азиатской Лиге чемпионов, в которых отметился 1 ассистом.
Источник: телеграм-канал «Футбольный клуб »Зенит«