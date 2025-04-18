«Зенит» поздравил Клаудиньо с чемпионским титулом

«Зенит» опубликовал поздравление для бывшего полузащитника команды Клаудиньо. Бразилец стал чемпионом Катара в составе «Аль-Садда».

«Клаудиньо – чемпион Катара в составе «Аль-Садда»! Поздравляем, друг! 👑😎💙» – говорится в сообщении петербургского клуба.