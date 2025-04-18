Российский игрок может дебютировать в «МЮ» в этом сезоне

Вингер юношеского состава «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов может дебютировать за основную команду уже в этом сезоне.

Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим заявил, что хочет сфокусироваться на выступлении клуба в Лиге Европы, где сохраняется шанс завоевать трофей. Поэтому он будет использовать в АПЛ молодежь и нельзя исключать, что одним из дебютантов команд станет Ибрагимов.