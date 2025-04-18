Российский игрок может дебютировать в «МЮ» в этом сезоне

Вингер юношеского состава «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов может дебютировать за основную команду уже в этом сезоне.
Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим заявил, что хочет сфокусироваться на выступлении клуба в Лиге Европы, где сохраняется шанс завоевать трофей. Поэтому он будет использовать в АПЛ молодежь и нельзя исключать, что одним из дебютантов команд станет Ибрагимов.
- Родившийся в Буйнакске 17-летний футболист сейчас выступает в «Манчестер Юнайтед» за команду U18. Он также провел несколько матчей за команды U19 и U21.
- Всего в этом сезоне Ибрагимов принял участие в 29 встречах за различные молодежные состав манкунианцев, забил 8 голов, отдал 6 передач.
- Он переехал в Англию вместе с семьей в 11 лет.
- Ранее он играл за сборную Англии U16.
Источник: телеграм-канал Спортс''