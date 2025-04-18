Агент Клоппа сделал заявление насчет возможного назначения Юргена в «Реал»

Марк Кошицке, агент Юргена Клоппа, заявил, что у тренера нет планов возвращаться на скамейку ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что Клопп готов возобновить тренерскую карьеру ради «Реала» или сборной Бразилии.

«Клопп не намерен тренировать в сезоне-2025/26. Даже в «Реале» или в сборной Бразилии. Юрген доволен своей нынешней ролью», – сказал Кошицке.