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  • Агент Клоппа сделал заявление насчет возможного назначения Юргена в «Реал»

Агент Клоппа сделал заявление насчет возможного назначения Юргена в «Реал»

Сегодня, 18:40
2

Марк Кошицке, агент Юргена Клоппа, заявил, что у тренера нет планов возвращаться на скамейку ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что Клопп готов возобновить тренерскую карьеру ради «Реала» или сборной Бразилии.

«Клопп не намерен тренировать в сезоне-2025/26. Даже в «Реале» или в сборной Бразилии. Юрген доволен своей нынешней ролью», – сказал Кошицке.

  • Клопп руководит футбольным направлением в системе «Руд Булла».
  • Немец покинул «Ливерпуль» год назад.
  • С англичанами Клопп брал АПЛ и Лигу чемпионов.

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Источник: Sky Sport Deutschland
Испания. Примера Германия. Бундеслига Реал Клопп Юрген
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Комментарии (2)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1744991038
Видно не та еще сумма озвучена, что бы Клоппа перестала устраивать его нынешняя роль)))
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1744995509
А мог бы уже начать тренировать!
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