Агент Клоппа сделал заявление насчет возможного назначения Юргена в «Реал»

Марк Кошицке, агент Юргена Клоппа, заявил, что у тренера нет планов возвращаться на скамейку ближайшим летом.
Ранее сообщалось, что Клопп готов возобновить тренерскую карьеру ради «Реала» или сборной Бразилии.
«Клопп не намерен тренировать в сезоне-2025/26. Даже в «Реале» или в сборной Бразилии. Юрген доволен своей нынешней ролью», – сказал Кошицке.
- Клопп руководит футбольным направлением в системе «Руд Булла».
- Немец покинул «Ливерпуль» год назад.
- С англичанами Клопп брал АПЛ и Лигу чемпионов.
Источник: Sky Sport Deutschland