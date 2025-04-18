«Спартак» поздравил себя с днем рождения: «Мы самый титулованный клуб страны»

«Спартаку» исполнилось 103 года. Пресс-служба разместила соответствующий пост.

«Спартак» – самый титулованный клуб страны с массой золотых страниц.

В этот день мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Фeдора Черенкова», – написали красно-белые.