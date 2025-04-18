«Спартак» поздравил себя с днем рождения: «Мы самый титулованный клуб страны»

«Спартаку» исполнилось 103 года. Пресс-служба разместила соответствующий пост.
«Спартак» – самый титулованный клуб страны с массой золотых страниц.
В этот день мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Фeдора Черенкова», – написали красно-белые.
- Трофеи «Спартака»: 22 чемпионских звания, 14 кубков, Суперкубок, полуфиналы трех различных еврокубков.
- «Спартак» сейчас идет в РПЛ 3-м.
- Команда не брала РПЛ с 2017 года.
Источник: «Бомбардир»