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Известен еще один российский клуб с финансовыми проблемами

Сегодня, 10:58
2

Тульский «Арсенал» имеет финансовые проблемы.

У клуба Первой лиги задолженности, он не рассчитался по трансферам трех футболистов: с «Балтикой» за переход Тиграна Аванесяна, с «Ростовом» – за Михаила Цулаи, с «Будучностью» – за Милоша Брновича.

У «Арсенала» также есть долги по подъемным перед новичками и перед агентами иностранных футболистов.

  • Ранее сообщалось о проблемах с финансами в «Химках».
  • Игроки подмосковной команды бойкотируют тренировки из-за задолженностей со стороны клуба.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Арсенал
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Комментарии (2)
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рылы
1744963867
щас было бы интересно послушать визги промкваса) но чего нет - того нет
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САДЫЧОК
1744965218
Все клубы с госбюджетом кто то раньше, кто то позже Зенит...все они сдуются!
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