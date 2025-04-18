Известен еще один российский клуб с финансовыми проблемами

Тульский «Арсенал» имеет финансовые проблемы.

У клуба Первой лиги задолженности, он не рассчитался по трансферам трех футболистов: с «Балтикой» за переход Тиграна Аванесяна, с «Ростовом» – за Михаила Цулаи, с «Будучностью» – за Милоша Брновича.

У «Арсенала» также есть долги по подъемным перед новичками и перед агентами иностранных футболистов.