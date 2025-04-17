Чемпион мира по боксу дал совет футболистам «Зенита»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол ответил, что нужно сделать игрокам «Зенита» в концовке сезона.
– Команда на финальном отрезке, сезон завершается. Выражаясь на боксерском языке, впереди финальный раунд. На чем вы концентрируетесь в самый ответственный момент? Что нужно сделать «Зениту», чтобы показать максимум?
– Нужно просто все отбросить. Нужно принять то, чему вы научились на тренировках.
За этот короткий промежуток времени нужно отбросить все лишнее и сделать свою работу.
- «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ за 6 туров до конца чемпионата.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 очка.
- Следующий соперник – «Химки».
Источник: сайт «Зенита»