Чемпион мира по боксу дал совет футболистам «Зенита»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол ответил, что нужно сделать игрокам «Зенита» в концовке сезона.

– Команда на финальном отрезке, сезон завершается. Выражаясь на боксерском языке, впереди финальный раунд. На чем вы концентрируетесь в самый ответственный момент? Что нужно сделать «Зениту», чтобы показать максимум?

– Нужно просто все отбросить. Нужно принять то, чему вы научились на тренировках.

За этот короткий промежуток времени нужно отбросить все лишнее и сделать свою работу.