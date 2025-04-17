Автор гимна «Спартака»: «Это одна из самых дорогих песен в истории российского шоу-бизнеса»

Автор гимна «Спартака» Роман Емельянов рассказал о гонораре за написание текста к песне.
– А как Леонид Федун отреагировал на гимн? Наверняка без его одобрения ничего бы не случилось.
– Наверное, ему понравилось, не знаю. На этот счет мы не общались. Мы знакомы, так как раньше я работал на радио в холдинге, который ему принадлежал.
Мы никогда не общались ни по радийным делам, так как у меня был другой непосредственный руководитель, ни по гимну.
Надо, кстати, отметить тот факт, что мне как автору гимна «Спартак» ни разу не прислал билет на какую-либо игру, ни разу не пригласил на мероприятие. Ну, заплатили, и на том спасибо.
– Не раскроете, сколько получили?
– Это, наверное, не моя тайна. Но, думаю, это одна из самых дорогих песен в истории российского шоу-бизнеса.
Все в рублях, по-белому, все прошло через договор. Все сделано чин по чину.
- Спартаковский гимн был представлен в 2010 году.
- Его исполнитель – Валерий Кипелов, композитор – Виктор Дробыш.