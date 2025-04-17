Черданцев: «Спартак» остается в чемпионской гонке благодаря «Зениту»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об участии «Спартака» в борьбе за чемпионство.
«С точки зрения таблицы со «Спартаком» ничего плохого не произошло, потому что «Зенит» обыграл «Краснодар». Если бы «быки» победили, то у «Спартака» не было бы шансов отыграть разрыв.
«Спартак» остается в чемпионской гонке благодаря победе «Зенита». В оставшихся матчах все будут терять очки. Не будет команды, которая пройдет без потерь», – считает Черданцев.
- После 24 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 52 очками.
- Вторым идет «Зенит» (50).
- Замыкает тройку лидеров «Спартак» (47).
- ЦСКА занимает 4-е место, уступая спартаковцам лишь по дополнительным показателям.
Источник: «Матч ТВ»