Зобнин ответил, должен ли Соболев получить медаль в случае чемпионства «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о потенциальном награждении Александра Соболева, если московская команда выиграет РПЛ.

Нападающий провел за спартаковцев 1 матч в текущем чемпионате – 21 июля против «Оренбурга».

В августе он перешел в «Зенит» за 10 млн евро.

«Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ, отставая на 5 очков от лидирующего «Краснодара».

– Если так случится, что «Спартак» выиграет чемпионство, должен ли Александр Соболев получить золотую медаль – он в сезоне провел один матч за вас.

– Не я принимаю такие решения. Но думаю, что нет.

Хотя бы половину матчей за команду футболист должен провести в сезоне, он сыграл один матч. Думаю, что нет, конечно.