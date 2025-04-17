Зобнин ответил, должен ли Соболев получить медаль в случае чемпионства «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о потенциальном награждении Александра Соболева, если московская команда выиграет РПЛ.
- Нападающий провел за спартаковцев 1 матч в текущем чемпионате – 21 июля против «Оренбурга».
- В августе он перешел в «Зенит» за 10 млн евро.
- «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ, отставая на 5 очков от лидирующего «Краснодара».
– Если так случится, что «Спартак» выиграет чемпионство, должен ли Александр Соболев получить золотую медаль – он в сезоне провел один матч за вас.
– Не я принимаю такие решения. Но думаю, что нет.
Хотя бы половину матчей за команду футболист должен провести в сезоне, он сыграл один матч. Думаю, что нет, конечно.
Источник: «РБ Спорт»