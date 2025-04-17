«Зенит» продлил сотрудничество с клубом Моуринью

«Зенит» и «Фенербахче» продлили соглашение о сотрудничестве.

«Новый документ рассчитан на три года и подразумевает расширение сфер и направлений совместной работы после успешного двухлетнего сотрудничества.

Согласно договоренности, партнеры продолжат взаимодействие на уровне первых мужских и женских команд, клубных академий, а также начнут обмениваться опытом в других видах спорта.

Новый документ также подразумевает, что стороны будут активно сотрудничать в области маркетинга, бизнеса и спортивной медицины.

Предыдущее соглашение между клубами из Петербурга и Стамбула было подписано в марте 2023 года после благотворительного матча, все вырученные средства от которого были переданы в адрес пострадавших от землетрясения в Турции.

В июле того же года «Фенербахче» принял участие в летнем товарищеском турнире, который состоялся в Петербурге, а 15 ноября 2024 года сине-бело-голубые вновь встретились с турецким клубом в Стамбуле – в рамках матча Суперсерии», – написал «Зенит».