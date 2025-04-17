Форвард ЦСКА оценил «Зенит» на соответствие уровню Лиги чемпионов

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о предстоящих встречах с «Зенитом» финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Честно говоря, я очень хотел с «Зенитом» сыграть. Думаю, что это команда сейчас уровня Лиги чемпионов, и это будет хорошая проверка для нас. Я рад, что мы попали на них.
ЦСКА – это уровень Лиги чемпионов? Думаю, что да», – сказал Мусаев.
- Предварительно матчи финала Пути РПЛ намечены на 29 апреля-1 мая и 13-15 мая.
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: «Советский спорт»