Форвард ЦСКА оценил «Зенит» на соответствие уровню Лиги чемпионов

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о предстоящих встречах с «Зенитом» финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Честно говоря, я очень хотел с «Зенитом» сыграть. Думаю, что это команда сейчас уровня Лиги чемпионов, и это будет хорошая проверка для нас. Я рад, что мы попали на них.

ЦСКА – это уровень Лиги чемпионов? Думаю, что да», – сказал Мусаев.