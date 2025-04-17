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Форвард ЦСКА оценил «Зенит» на соответствие уровню Лиги чемпионов

Сегодня, 16:31
5

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о предстоящих встречах с «Зенитом» финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Честно говоря, я очень хотел с «Зенитом» сыграть. Думаю, что это команда сейчас уровня Лиги чемпионов, и это будет хорошая проверка для нас. Я рад, что мы попали на них.

ЦСКА – это уровень Лиги чемпионов? Думаю, что да», – сказал Мусаев.

  • Предварительно матчи финала Пути РПЛ намечены на 29 апреля-1 мая и 13-15 мая.
  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок ЦСКА Зенит Мусаев Тамерлан
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Комментарии (5)
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Интерес
1744898173
Если учесть ,что число участников отборочного турнира ЛЧ больше пятидесяти,то ДА! А вот куда их поместить,в какой "кластер"этого сообщества-никто сказать не решится.
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Боцман59rus
1744898306
_ для наших клубов специальный турнир придумали, там сегодня Бетис играет, пусть пересмотрит матчи Зенита с Испанцами и прикинет хер к носу
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Прокс
1744902126
Конь то обьязженый!!!!
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raritet
1744903263
Интенсивность у наших чемпионов не та.
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