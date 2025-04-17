Автор гимна «Спартака» сказал, какая строчка не понравилась фанатам команды

Автор слов официального гимна «Спартака» Роман Емельянов рассказал о проверке песни болельщиками красно-белых.

– Как отреагировали на новинку фанаты красно-белых?

– Там была сложная история, что болельщики «Спартака», фан-клуб получили слова от менеджмента. Они пошли на какой-то стадион, попели это, вернулись и сказали: «В принципе, норм, но вот тут и тут не годится».

Потому что там была фраза в духе «Я люблю «Спартак», на что фанаты ответили – «Спартак» не баба, чтобы его любить. И я нашел другие слова, после чего прошла еще одна проверка от фанатов.