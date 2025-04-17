Агент Вагнера Лава назвал условие для участия игрока в матче легенд ЦСКА

Агент 40-летнего нападающего «Аваи» Вагнера Лава Эвандро Феррейра сообщил, что участие игрока в матче легенд ЦСКА будет зависеть от решения бразильского клуба.

«Вагнер должен поехать на матч легенд ЦСКА, он этого хочет, но все зависит от разрешения его нынешнего клуба. У него действующий контракт, и они должны дать разрешение [на его отъезд]. Мы уже работаем над этим, и должны получить ответ на следующей неделе», – сказал Феррейра.