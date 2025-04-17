Защитник «Зенита» высказался о настрое «Химок» на игру в Санкт-Петербурге

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич считает, что «Химки» сыграют на максимуме против петербургской команды в матче 25-го тура РПЛ.

– Да, я читал о том, что происходит в «Химках». Но это проблема «Химок». Мы фокусируемся на подготовке к игре. У нас есть три дня до матча с «Химками». И нам надо обязательно побеждать.

– «Химки» могут выйти на игру без особой мотивации.

– Нет, не думаю, что так будет. Любая команда, которая приезжает в Петербург на «Газпром Арену», будет играть на максимуме. Думаю, также будет и в воскресенье.