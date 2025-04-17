«Локомотив» начал сотрудничество с лигой единоборств «Ахмат»

«Локомотив» и лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (Абсолютный чемпионат «Ахмат») объявили о начале сотрудничества «с целью способствовать развитию спорта и расширению аудитории».

Представители ACA посетили кубковый матч между «Локомотивом» и «Ахматом» на «РЖД Арене». В рамках визита была организована экскурсия для гостей по стадиону и музею клуба.

«ФК «Локомотив» – это клуб с большой победной историей, и это нас объединяет. Мы всегда стремимся к новым вершинам. Наше партнeрство открывает новые возможности для обеих сторон. Мы уверены, что совместная работа позволит не только укрепить наши связи, но и привлечь больше людей к спорту», – сказал президент ACA Магомед Бибулатов.