Мбаппе освистали на «Сантьяго Бернабеу»

Некоторые болельщики освистали нападающего «Реала» Килиана Мбаппе во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2). Игра проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Мбаппе покинл поле на 75-й минуте после того, как повредил голеностоп. Болельщики освистали француза в момент, когда была объявлена его замена.
- Мбаппе перешел в «Реал» летом прошлого года.
- 26-летний нападающий провел в этом сезоне 49 матчей за клуб, забил 32 гола, отдал 4 передачи.
- Мбаппе не забивает за «Реал» в течение 5 последних встреч. В ответной игре с «Арсеналом» он не нанес ни одного удара по воротам.
Источник: ESPN