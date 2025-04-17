Мбаппе освистали на «Сантьяго Бернабеу»

Некоторые болельщики освистали нападающего «Реала» Килиана Мбаппе во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2). Игра проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Мбаппе покинл поле на 75-й минуте после того, как повредил голеностоп. Болельщики освистали француза в момент, когда была объявлена его замена.