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Мбаппе освистали на «Сантьяго Бернабеу»

Сегодня, 12:22
1

Некоторые болельщики освистали нападающего «Реала» Килиана Мбаппе во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2). Игра проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Мбаппе покинл поле на 75-й минуте после того, как повредил голеностоп. Болельщики освистали француза в момент, когда была объявлена его замена.

  • Мбаппе перешел в «Реал» летом прошлого года.
  • 26-летний нападающий провел в этом сезоне 49 матчей за клуб, забил 32 гола, отдал 4 передачи.
  • Мбаппе не забивает за «Реал» в течение 5 последних встреч. В ответной игре с «Арсеналом» он не нанес ни одного удара по воротам.

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Источник: ESPN
Лига чемпионов Арсенал Реал Мбаппе Килиан
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Комментарии (1)
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JIEGEHDA
1744882321
Бомбардир. По воротам он бил . Как минимум один раз рядом с девяткой мяч летел . А в створ ворот удара не было.
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