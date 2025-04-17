Губерниев отказал «Спартаку» в статусе народной команды

Комментатор Дмитрий Губерниев счиитает, что звание народной команды у «Спартака» осталось в прошлом.

– В РПЛ на матч «Спартака» и «Зенита» пришло более 40 тысяч человек. В такой период, без международных стартов, футбол остаeтся самым популярным видом спорта?

– Если бы футбол не оставался самым популярным видом спорта, то мы бы вообще сдулись. Так и должно быть.

– Часто слышим от легенд «Спартака» про народную команду. Зачем это клубу? Попытка компенсировать отсутствие титулов популярностью?

– Я бы сейчас не назвал «Спартак» народной командой. Это всe в прошлом. Они стремятся к этому, но всe тщетно. Могу сказать лишь то, что команда очень популярна, и она обязана показывать хороший футбол.