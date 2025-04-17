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Защитник «Локомотива»: «Хочется попробовать свои силы в Европе»

Сегодня, 08:02
3

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал ситуацию с продлением контракта с клубом.

«Ключевое слово в истории с контрактом – слухи. А слухи я не комментирую. Я не люблю загадывать наперeд, живу сегодняшним днeм. Только изредка заглядываю в будущее, из-под ширмы. Но о контракте сейчас говорить нет смысла. Летом наступит трансферное окно – мы будем сидеть с руководством, агентом и смотреть, как развивается ситуация.

Конечно, хочется попробовать свои силы в Европе. Но на сегодняшний день у меня практически нет игровой практики, поэтому будет тяжело смотреть в эту сторону. Опять же, всe быстро меняется. Я продолжаю работать и абстрагируюсь от различного рода негативных моментов», – сказал Тикнизян.

  • Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года. Московский клуб ведет переговоры о его продлении.
  • 25-летний Тикнизян в этом сезоне провел за «Локомотив» 30 матчей, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Армении в 6 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир
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Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1744873224
... Круто ты попал на ТиВи! ) (( """"
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SLADE2019
1744873993
Вот только никакой он не защитник.
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zigbert
1744874086
Какая уж там Европа, если редкие выходы на поле в составе Локомотива о многом говорят. Хотя для начала, если чувствуешь свои силы, можно сменить клуб здесь.
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