Защитник «Локомотива»: «Хочется попробовать свои силы в Европе»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал ситуацию с продлением контракта с клубом.
«Ключевое слово в истории с контрактом – слухи. А слухи я не комментирую. Я не люблю загадывать наперeд, живу сегодняшним днeм. Только изредка заглядываю в будущее, из-под ширмы. Но о контракте сейчас говорить нет смысла. Летом наступит трансферное окно – мы будем сидеть с руководством, агентом и смотреть, как развивается ситуация.
Конечно, хочется попробовать свои силы в Европе. Но на сегодняшний день у меня практически нет игровой практики, поэтому будет тяжело смотреть в эту сторону. Опять же, всe быстро меняется. Я продолжаю работать и абстрагируюсь от различного рода негативных моментов», – сказал Тикнизян.
- Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года. Московский клуб ведет переговоры о его продлении.
- 25-летний Тикнизян в этом сезоне провел за «Локомотив» 30 матчей, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Армении в 6 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»