Куртуа сделал заявление о вылете «Реала» из Лиги чемпионов

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа дал комментарии по итогам проигранного матча с «Арсеналом».

Команды встречались в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лондонцы победили и дома (3:0) и на выезде (2:1).

«Когда отбиваешь пенальти, вера в успех начинает расти. В начале матча у нас были хорошие моменты. Болельщики подталкивали нас.

Но «Арсенал» – хорошо организованная команда, которая блестяще играет в обороне. На помощь защитникам приходят вингеры и даже центрфорвард.

В перерыве казалось, что если забьем первыми, у нас будут шансы в этом противостоянии. Счет открыл «Арсенал», но мы мгновенно отыгрались и продолжали верить, однако недостаточно хорошо сыграли в атаке.

Не припомню, чтобы Рая сегодня сделал хоть один большой сейв. Мы проиграли «Арсеналу», который превзошел нас. Нужно принять этот факт. Надо тщательно проанализировать, в чем мы можем прибавить», – сказал Куртуа.