Райс высказался об отмене пенальти в матче «Реал» – «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал эпизод с отменой пенальти в пользу «Реала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 23-й минуте главный арбитр Франсуа Летексье назначил 11-метровый в ворота лондонцев.

Он дал желтую карточку Деклану Райсу за фол против Килиана Мбаппе.

ВАР не согласился с мнением судьи и пригласил его к монитору.

После изучения видеоповтора Летексье отменил и пенальти, и желтую Райсу.

«Я положил на него руку, но знал, что это не пенальти. Я честный парень. Он упал на газон, и я был полностью уверен, что решение будет отменено.

Так или иначе, мы выполнили свою работу, и это исторический вечер для клуба», – сказал Райс.