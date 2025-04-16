Пономарев назвал худшего защитника РПЛ: «Здоровый, но глупый кобeл – меня тошнит от него»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, какого защитника считает худшим в РПЛ.
«Бабич! Противно смотреть на него, он без рук играть не умеет. Здоровый, но глупый кобeл. Он только хватает за майки, трусы, а ему соображать надо.
Так нельзя в футбол играть. Это не борьба, а интеллектуальный вид спорта. Сначала голова должна работать, а потом ноги и всe остальное.
Меня тошнит уже от Бабича! В наше время был только один такой защитник – в «Локомотиве» играл Женька Рогов. Он один раз даже с соперника трусы снял. Так его все призирали.
Бабича призирать не будут, потому что у нас уже все к этому привыкли», – заявил Пономарeв.
- Срджан Бабич в «Спартаке» с 2023 года.
- В этом сезоне серб забил 2 гола и сделал 1 ассист в 26 матчах.
Источник: Legalbet