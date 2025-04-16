Пономарев дал прогноз на кубковое дерби «Динамо» – ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о предстоящем матче с «Динамо» в Фонбет Кубке России.

Дерби пройдет в рамках 1/2 финала Пути РПЛ.

В первой игре армейцы победили со счетом 2:1.

Сегодняшний матч начнется в 20:30 мск.

«Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

«Думаю, что выиграем мы [ЦСКА] в этом матче у «Динамо». У нас сейчас состав классный. И запасные очень хорошие, и молодeжь подтянулась.

Глебов и Кисляк – отличные ребята: можно даже не ставить возрастного Пьянича. Уже и Кисляк, и Глебов прекрасно пасы отдают.

В общем, победим мы во втором матче полуфинала со счeтом 1:0. Думаю, не пропустим«, – заявил Пономарев.