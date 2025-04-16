Агент высказался о будущем Джикии в случае попадания «Химок» в «небесную лигу»

Агент Георгия Джикии Владимир Кузьмичев сказал, что будущее защитника будет зависеть от того, смогут ли «Химки» пройти лицензирование на следующий сезон.

«Ситуацию, произошедшую в «Химках», не надо проецировать только на Георгия Джикию. Там большой коллектив, в котором все до единого оказались в сложной ситуации. Сегодня проходит собрание с представителями акционеров. Думаю, в ближайшее время от руководства клуба все узнают, о чем они договорились.

Понятно, что в этой ситуации что-то должно решиться и дальше двинуться. Но все равно сезон продолжается, поэтому надо найти какие-то решения, чтобы команда достойно завершила сезон.

Бойкот? Мне кажется, тут немного сгустили краски. Вчера просто вместо тренировки на поле решили провести ее в зале.

Будущее Джикии? Оно будет исходить из того, в каком состоянии будет находиться его нынешний клуб и какой у него будет статус. Если «Химки» сохранят прописку в РПЛ и успешно пройдут лицензирование, то это одна история, а если клуб уйдет в небесную лигу, то это совершенно иная ситуация.

Надо дождаться окончания сезона. Конечно, мы в голове держим любой вариант развития событий, так что будем реагировать оперативно», – сказал Кузьмичев.