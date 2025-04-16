Зобнин сказал, помогают ли судьи «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил работу судей на матчах команды в этом сезоне.
– Как ты реагируешь на мнения, что «Спартак» судят хорошо и вам помогают?
– Я не слышал, что помогают.
– Против «Спартака» судьи ошибаются?
– Не слежу за судейством. Но по мне – всe нормально. Бывают ошибки в пользу, бывают – против. Это нормально.
- «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 47 очками после 24 туров. Команда отстает от лидера на 5 очков.
- В этом сезоне в РПЛ «Спартак» пробил 7 пенальти, в ворота красно-белых 11-метровые еще не назначались.
Источник: «Чемпионат»