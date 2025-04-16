Зобнин сказал, помогают ли судьи «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил работу судей на матчах команды в этом сезоне.

– Как ты реагируешь на мнения, что «Спартак» судят хорошо и вам помогают?

– Я не слышал, что помогают.

– Против «Спартака» судьи ошибаются?

– Не слежу за судейством. Но по мне – всe нормально. Бывают ошибки в пользу, бывают – против. Это нормально.