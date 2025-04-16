Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Зобнин сказал, помогают ли судьи «Спартаку»

Сегодня, 12:52
3

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил работу судей на матчах команды в этом сезоне.

– Как ты реагируешь на мнения, что «Спартак» судят хорошо и вам помогают?

– Я не слышал, что помогают.

– Против «Спартака» судьи ошибаются?

– Не слежу за судейством. Но по мне – всe нормально. Бывают ошибки в пользу, бывают – против. Это нормально.

  • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 47 очками после 24 туров. Команда отстает от лидера на 5 очков.
  • В этом сезоне в РПЛ «Спартак» пробил 7 пенальти, в ворота красно-белых 11-метровые еще не назначались.

Еще по теме:
РПЛ уточнила расписание 28-го тура
Защитник «Спартака» оценил шансы на золотой дубль 4
Маркиньос назвал лучшего игрока «Спартака» 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1744797313
позор кукуяновцам! сколько там уже левых пенальти в этом сезоне у рылов? я со счёта давно сбился.
Ответить
рылы
1744797407
даже червиченко говорит, что судьи тянут хряков за уши. а ему можно верить, он из спартака! гы-гы)
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1744798183
Не слежу, но знаю что помогают иначе нам труба, сказал зобнин
Ответить
Главные новости
Агент высказался о будущем Джикии в случае попадания «Химок» в «небесную лигу»
13:24
Профсоюз оценил правомочность бойкота матча с «Зенитом» игроками «Химок»
13:07
Зобнин сказал, помогают ли судьи «Спартаку»
12:52
3
Мостовой – о форвардах сильнее Дзюбы: «Мостовой забил в Европе столько, сколько люди во сне не забивали!»
12:42
1
Игрокам «Химок» представили нового тренера
12:26
Быстров – о «Динамо»: «Личка обосрался, а там Карпин или не Карпин, пусть хоть на окуня меняют»
12:04
6
ФотоРПЛ уточнила расписание 28-го тура
11:48
Хомуха назвал футболиста «Зенита», у которого из-за критики заиграло самолюбие в матче с «Краснодаром»
11:30
1
Агент Сулейманова намекнул на условие сохранения игрока в «Локо»: «Нет гарантии, что Галактионов продолжит работу»
11:05
5
Защитник «Спартака» оценил шансы на золотой дубль
10:30
4
Все новости
Все новости
Нападающий «Локо» Сулейманов: «Галактионов считает, что мне не надо играть»
12:35
ФотоРПЛ уточнила расписание 28-го тура
11:48
Хомуха назвал футболиста «Зенита», у которого из-за критики заиграло самолюбие в матче с «Краснодаром»
11:30
1
Агент Сулейманова намекнул на условие сохранения игрока в «Локо»: «Нет гарантии, что Галактионов продолжит работу»
11:05
5
Защитник «Спартака» оценил шансы на золотой дубль
10:30
4
Сулейманов – о недостатке игрового времени в «Локомотиве»: «Я для себя принял решение»
10:20
5
Маркиньос назвал лучшего игрока «Спартака»
10:11
2
Бывший защитник сборной Чили получит работу в «Спартаке»
09:54
4
Глушаков определил клуб РПЛ с самыми культурными болельщиками
09:36
15
Зобнин ответил на вопрос о результативности Соболева
09:28
1
Игрок РПЛ назвал 3 самых популярных российских клуба в Алжире
09:24
2
Экс-игрок «Зенита» не исключил возвращения Абаскаля в топ-клуб РПЛ
09:10
5
Корнеев оценил уровень Артиги
08:53
3
Червиченко сравнил игру Дзюбы и Соболева
08:30
3
Мостовой высказался о работе тренером совместно с Тотти: «В футболе все давно придумано»
07:48
3
Пономарев раскритиковал звезду «Спартака»: «Просто никакой»
06:03
18
Ловчев назвал чемпиона РПЛ-2024/25
05:32
11
Ветеран ЦСКА призвал выгнать узбекистанского футболиста из клуба
04:20
12
Корнеев – о Станковиче: «Расписался в своей импотенции»
03:19
30
Экс-игрок «Зенита» – о премиальных в размере 250 тысяч евро: «Вы что, дебилы?»
03:04
12
Ловчев – о «Химках»: «Позор Московской области»
01:23
5
Солари высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
01:07
7
Реакция Галактионова на критику Бубнова
00:52
Биджиев ответил, какая команда больше всех достойна чемпионства в РПЛ
Вчера, 22:11
2
Быстров – о Медине: «Он обосрался и прибил «Спартак»
Вчера, 21:56
17
Инвестор «Химок» отреагировал на бойкот тренировок
Вчера, 21:41
8
«No money, no play»: подробности саботажа в клубе РПЛ
Вчера, 20:47
7
«Химки» могут бойкотировать матч с «Зенитом»
Вчера, 19:49
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 