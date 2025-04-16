Защитник «Спартака» оценил шансы на золотой дубль

Защитник «Спартака» Олег Рябчук верит, что команда может в этом сезоне выиграть чемпионат и Кубок России.
– Есть ли у «Спартака» все еще шансы на чемпионство? Веришь ли ты в победу в чемпионате?
– Конечно, есть. Я в это верю. Главное думать о своей игре, впереди шесть игр. Нужно стараться выиграть каждую игру.
– А в Кубке России?
– Тоже, конечно. У нас есть три матча.
– Золотой дубль – это реально?
– Я верю в это. Если математически мы можем это сделать, то почему нет?
- «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 47 очками после 24 туров. Отставание от лидера составляет 5 очков.
- В Кубке России красно-белые вышли во второй этап 1/2 финала Пути регионов.
Источник: «Матч ТВ»