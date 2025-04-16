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Защитник «Спартака» оценил шансы на золотой дубль

Сегодня, 10:30
3

Защитник «Спартака» Олег Рябчук верит, что команда может в этом сезоне выиграть чемпионат и Кубок России.

– Есть ли у «Спартака» все еще шансы на чемпионство? Веришь ли ты в победу в чемпионате?

– Конечно, есть. Я в это верю. Главное думать о своей игре, впереди шесть игр. Нужно стараться выиграть каждую игру.

– А в Кубке России?

– Тоже, конечно. У нас есть три матча.

– Золотой дубль – это реально?

– Я верю в это. Если математически мы можем это сделать, то почему нет?

  • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 47 очками после 24 туров. Отставание от лидера составляет 5 очков.
  • В Кубке России красно-белые вышли во второй этап 1/2 финала Пути регионов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Рябчук Олег
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Комментарии (3)
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1744789312
В таком наборе-только статистические,теоретически,хотелками.А если поставить задачу практически невыполнимую,то скоро можно и "сосредоточиться на подготовке к следующему сезону".
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ivany4
1744789890
Я не знаю какой из Рябчука математик, но вот играть добротного защитника ему еще учиться, учиться и учиться.)) Вера это конечно хорошо, но тогда тебе каждый день нужно ходить в храм и ставить свечки, чтоб соперники проигрывали.))
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FWSPM
1744790549
Все реально если начнете по воротам попадать а не как сейчас 1 из 5 в лучшем случае
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