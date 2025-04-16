Защитник «Спартака» оценил шансы на золотой дубль

Защитник «Спартака» Олег Рябчук верит, что команда может в этом сезоне выиграть чемпионат и Кубок России.

– Есть ли у «Спартака» все еще шансы на чемпионство? Веришь ли ты в победу в чемпионате?

– Конечно, есть. Я в это верю. Главное думать о своей игре, впереди шесть игр. Нужно стараться выиграть каждую игру.

– А в Кубке России?

– Тоже, конечно. У нас есть три матча.

– Золотой дубль – это реально?

– Я верю в это. Если математически мы можем это сделать, то почему нет?