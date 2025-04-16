Зобнин ответил на вопрос о результативности Соболева

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не следит за выступлениями нападающего «Зенита» Александра Соболева, ранее игравшего за красно-белых.

– Удивляет ли вас низкая результативность Соболева в «Зените»?

– Никогда об этом не думал. Мне, честно, без разницы. Это он должен об этом думать. Я особо не слежу за Соболевым.