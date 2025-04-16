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  • Экс-игрок «Зенита» – о премиальных в размере 250 тысяч евро: «Вы что, дебилы?»

Экс-игрок «Зенита» – о премиальных в размере 250 тысяч евро: «Вы что, дебилы?»

Сегодня, 03:04

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов не верит, что игроки петербургской команды получили по 250 тысяч евро за победу над «Краснодаром» (4:1).

– Бросается в глаза кампания, которую развязывает пресса, в связи с победами «Зенита». Не успел закончиться матч с «Краснодаром», издания сообщают: каждый из зенитовцев получит 250 тысяч евро за победу. Откуда такая информация? Разве нельзя за это привлекать к ответственности? Опять начинают: «Зенит» тратит народные деньги, не достается старушкам... Люди, ну вы подумайте, вы что, дебилы, что ли, как можно этому всему верить?

– Вы не верите?

– А как этому можно верить? Медведев ответил этим сплетникам, Семак – тоже. Вы просто о суммах задумайтесь – 24 миллиона рублей каждому! Да за 250 тысяч евро можно было весь «Краснодар» купить вместе с судьей Кукуяном. Дешевле вышло бы.

  • По данным Sport24, премиальные каждому игроку петербургского клуба в случае победы над «Краснодаром» должны были составить 110 тысяч евро. Если «Зенит» победит с разницей в три мяча и более – сумма вырастет до 250 тысяч.
  • Также в клубе были увеличены премиальные за чемпионство – с 800 тысяч до 1,4 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит
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