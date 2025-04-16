Экс-игрок «Зенита» – о премиальных в размере 250 тысяч евро: «Вы что, дебилы?»

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов не верит, что игроки петербургской команды получили по 250 тысяч евро за победу над «Краснодаром» (4:1).

– Бросается в глаза кампания, которую развязывает пресса, в связи с победами «Зенита». Не успел закончиться матч с «Краснодаром», издания сообщают: каждый из зенитовцев получит 250 тысяч евро за победу. Откуда такая информация? Разве нельзя за это привлекать к ответственности? Опять начинают: «Зенит» тратит народные деньги, не достается старушкам... Люди, ну вы подумайте, вы что, дебилы, что ли, как можно этому всему верить?

– Вы не верите?

– А как этому можно верить? Медведев ответил этим сплетникам, Семак – тоже. Вы просто о суммах задумайтесь – 24 миллиона рублей каждому! Да за 250 тысяч евро можно было весь «Краснодар» купить вместе с судьей Кукуяном. Дешевле вышло бы.