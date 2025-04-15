Инвестор «Химок» отреагировал на бойкот тренировок

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о происходящем внутри команды.

Сегодня клуб уволил главного тренера Франка Артигу.

После этого футболисты отказались выходить на тренировку.

Также игроки думают о бойкоте ближайшего матча с «Зенитом».

«Что касается тренировки, то меня там не было. Я сам читаю только то, что выходило в прессе. У меня другие дела, я не связывался с руководством по этому поводу.

Если у них в контракте есть пункт, что они при каких‑то условиях не могут выйти на тренировку, значит, они могли это сделать. А если нет такого – не могли.

Это же не анархия какая‑то, чтобы кому что захотелось, то он и делал. Если есть какие‑то нарушения, то все должно происходить в рамках контракта. Они не могут беспредельничать», – заявил Садыгов.