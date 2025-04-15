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Инвестор «Химок» отреагировал на бойкот тренировок

Сегодня, 21:41
4

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о происходящем внутри команды.

  • Сегодня клуб уволил главного тренера Франка Артигу.
  • После этого футболисты отказались выходить на тренировку.
  • Также игроки думают о бойкоте ближайшего матча с «Зенитом».

«Что касается тренировки, то меня там не было. Я сам читаю только то, что выходило в прессе. У меня другие дела, я не связывался с руководством по этому поводу.

Если у них в контракте есть пункт, что они при каких‑то условиях не могут выйти на тренировку, значит, они могли это сделать. А если нет такого – не могли.

Это же не анархия какая‑то, чтобы кому что захотелось, то он и делал. Если есть какие‑то нарушения, то все должно происходить в рамках контракта. Они не могут беспредельничать», – заявил Садыгов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки
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Комментарии (4)
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Интерес
1744742927
Ворюга,а тебя обязательства по контракту не касаются? Того залога,что ты заплатил для того,чтобы киздеть на воле,тварь,хватило бы на содержание команды до вылета в ФНЛ.А потом самораспускайся.
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Тинез Розоп
1744743666
К кидку и судам готовит почву…
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andrei-sarap-yandex
1744745516
в контракте есть зарплата ???? или без зарплаты играют при двести зрителей ????
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