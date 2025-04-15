«No money, no play»: подробности саботажа в клубе РПЛ

Стало известно, что происходило сегодня в расположении «Химок».

Клуб уволил главного тренера Франка Артигу.

После этого футболисты отказались выходить на тренировку.

Также игроки думают о бойкоте ближайшего матча с «Зенитом».

По информации Ивана Карпова, в раздевалке «Химок» были возмущены тем, что Артиге и его помощникам сразу выплатили неустойку, а футболисты уже несколько месяцев не получают зарплату.

«No money, no play» [нет денег – нет игры] – кричали легионеры в адрес пришедшего на тренировку генерального директора Дмитрия Брехова. Тот не дал игрокам вразумительного ответа, в результате чего они саботировали занятие.

В ситуацию в телефонном режиме вмешался инвестор «Химок» Туфан Садыгов. Он пообещал в среду приехать на базу клуба и поговорить с командой, чтобы убедить всех вернуться к тренировкам под руководством Магомеда Адиева, который сменил Артигу.