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Мостовой оценил чемпионскую гонку в РПЛ

Сегодня, 16:07
1

Александр Мостовой считает, что чемпионом России в этом сезоне станет одна из четырех команд.

«Думаю, что глобально ничего не поменялось в таблице [после победы «Зенита» над «Краснодаром»], команды идут вровень. Как я и говорил еще в самом начале, интрига будет до самого последнего тура.

Так и получается сейчас. У «Зенита» и «Краснодара» равные шансы на чемпионство, но также не стоит списывать «Спартак» и ЦСКА. Николич очень хорошо подготовил команду», – сказал Мостовой.

  • После 24 туров в РПЛ единолично лидирует «Краснодар» с 52 очками.
  • Вторым идет «Зенит» с 50 очками.
  • Замыкает тройку лидеров «Спартак» с 47 очками.
  • ЦСКА занимает 4-е место, уступая спартаковцам только по дополнительным показателям.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Спартак ЦСКА Мостовой Александр
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WILDLING_HRUNDEL
1744726481
Зенит чемпион потому что сильный
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