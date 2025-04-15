Мостовой оценил чемпионскую гонку в РПЛ

Александр Мостовой считает, что чемпионом России в этом сезоне станет одна из четырех команд.
«Думаю, что глобально ничего не поменялось в таблице [после победы «Зенита» над «Краснодаром»], команды идут вровень. Как я и говорил еще в самом начале, интрига будет до самого последнего тура.
Так и получается сейчас. У «Зенита» и «Краснодара» равные шансы на чемпионство, но также не стоит списывать «Спартак» и ЦСКА. Николич очень хорошо подготовил команду», – сказал Мостовой.
- После 24 туров в РПЛ единолично лидирует «Краснодар» с 52 очками.
- Вторым идет «Зенит» с 50 очками.
- Замыкает тройку лидеров «Спартак» с 47 очками.
- ЦСКА занимает 4-е место, уступая спартаковцам только по дополнительным показателям.
Источник: «РБ Спорт»