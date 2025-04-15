Ерохин сделал заявление о своем будущем в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил, планирует ли он оставаться в петербургском клубе по окончании сезона-2024/25.

«Мое будущее? Сейчас все мысли направлены на то, чтобы в текущем моменте помогать команде.

Я концентрируюсь на этом, стараюсь быть максимально увлеченным в игровой и тренировочный процесс. На первом месте стоят результаты команды.

В футбольном же плане хотелось бы еще минимум сезон провести в качестве игрока «Зенита». Надеюсь, в ближайшее время обсудим это с руководством. Мы в процессе», – сказал Ерохин.