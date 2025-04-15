Орлов – о премиальных в «Зените»: «Увидел цифры – смешно стало»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на информацию о повшенных премиальных для игроков «Зенита» за разгромную победу над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.
«Насчeт материального фактора – я не верю в это. Кто-то распускает сплетни специально. Мало ли людей хочет насолить «Зениту» и умышленно вредит? Когда увидел эти цифры – смешно стало. Это же сумасшедшие деньги! Просто глупость какая-то.
Я точно знаю, что у футболистов в контрактах всe расписано: сколько получают за это, сколько за то. Да, за ключевые матчи могут дать двойные или даже тройные премиальные, но всe выплачивается в конце сезона, в зависимости от занятого места. Сначала надо выиграть титул, и только потом будет расчeт», – сказал Орлов.
- По данным Sport24, премиальные каждому игроку петербургского клуба в случае победы над «Краснодаром» должны были составить 110 тысяч евро. Если «Зенит» победит с разницей в три мяча и более – сумма вырастет до 250 тысяч. Также в клубе были увеличены премиальные за чемпионство – с 800 тысяч до 1,4 миллиона евро.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 50 очками после 24 туров. Отставание от «Краснодара» составляет 2 очка.
Источник: «Чемпионат»