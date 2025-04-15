Орлов – о премиальных в «Зените»: «Увидел цифры – смешно стало»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на информацию о повшенных премиальных для игроков «Зенита» за разгромную победу над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Насчeт материального фактора – я не верю в это. Кто-то распускает сплетни специально. Мало ли людей хочет насолить «Зениту» и умышленно вредит? Когда увидел эти цифры – смешно стало. Это же сумасшедшие деньги! Просто глупость какая-то.

Я точно знаю, что у футболистов в контрактах всe расписано: сколько получают за это, сколько за то. Да, за ключевые матчи могут дать двойные или даже тройные премиальные, но всe выплачивается в конце сезона, в зависимости от занятого места. Сначала надо выиграть титул, и только потом будет расчeт», – сказал Орлов.