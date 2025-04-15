Ерохин рассказал о своей мотивации в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин считает, что у игроков команды нет проблем с мотивацией.

– Вы единственный, кто играл во всех шести чемпионских сезонах «Зенита» при Семаке и этой весной можете выиграть седьмое золото в карьере. На сколько лет еще сохраните мотивацию играть и бороться за трофеи?

– Посмотрим… Сложно говорить, как оно сложится. Каждый год особенный. Тем более сейчас, когда у нас такая напряженная борьба за чемпионство. Конечно, хотелось бы играть максимально, пока позволяет здоровье. Посмотрим, сколько оно позволит играть. Сейчас силы есть, мотивация есть. Думаю, можно еще поиграть на хорошем уровне.

– Как вы и команда находите мотивацию бороться за седьмое подряд чемпионство?

– Трудно сказать. Просто нам всем очень нравится побеждать, выигрывать трофеи. И так каждый сезон. Тем более этот чемпионат складывается непросто, в прошлом году также с трудом выиграли золото. Но это очень приятно, когда ты преодолеваешь такие сложности и в итоге добиваешься успеха.