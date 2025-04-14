Пономарев дал прогноз на исход чемпионской гонки в РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев сказал, кто станет чемпионом России в этом сезоне.

После 24 туров в РПЛ единолично лидирует «Краснодар» с 52 очками.

Вторым идет «Зенит» с 50 очками.

Замыкает тройку лидеров «Спартак» с 47 очками.

В воскресенье «Зенит» разгромил «Краснодар» (4:1).

«Краснодар» немножко подсел сейчас. У них первое место на горизонте забрезжило, и они испугались. Испугались, что его не выиграют. Поэтому футболисты замкнулись в себе и затормозили.

В общем, команда испытывала психологические проблемы, что сказалось на игре с «Зенитом». Если они преодолеют этот психологический барьер, то пойдут дальше.

Но думаю, будет нелегко, и чемпионом станет «Зенит». Думаю, что все оставшиеся матчи петербуржцы выиграют, а «Краснодар» споткнется», – заявил Пономарев.