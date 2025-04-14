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Пономарев дал прогноз на исход чемпионской гонки в РПЛ

Сегодня, 20:48
4

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев сказал, кто станет чемпионом России в этом сезоне.

  • После 24 туров в РПЛ единолично лидирует «Краснодар» с 52 очками.
  • Вторым идет «Зенит» с 50 очками.
  • Замыкает тройку лидеров «Спартак» с 47 очками.
  • В воскресенье «Зенит» разгромил «Краснодар» (4:1).

«Краснодар» немножко подсел сейчас. У них первое место на горизонте забрезжило, и они испугались. Испугались, что его не выиграют. Поэтому футболисты замкнулись в себе и затормозили.

В общем, команда испытывала психологические проблемы, что сказалось на игре с «Зенитом». Если они преодолеют этот психологический барьер, то пойдут дальше.

Но думаю, будет нелегко, и чемпионом станет «Зенит». Думаю, что все оставшиеся матчи петербуржцы выиграют, а «Краснодар» споткнется», – заявил Пономарев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Пономарев Владимир
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Комментарии (4)
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АлексМак
1744653251
вот это правильный расклад
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joperotiw
1744655316
Парни, не верьте вы в эти глупые прогнозы от БК! Фуфло пихают. Слил столько денег. Найдите лучший сервис страны в поиске по фразе: «серебряный прогноз сервис». Сайт. Им 12 лет. Гарантии! Матч ТВ говорил о них.
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СильныйМозг
1744655505
Надеюсь Зенит станет чемпионом, тогда у всех болельщиков Спартака произойдет самовозгорание. :)))
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