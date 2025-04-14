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  • Восторженный Орлов прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Краснодаром»: «Жирная «пятерка»

Восторженный Орлов прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Краснодаром»: «Жирная «пятерка»

Сегодня, 14:26

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (4:1).

  • Сообщалось, что за крупную победу игроки петербуржцев получили по 250 тысяч евро.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«Понимаете, в чем вся штука. Эракович начал матч на месте левого центрального защитника. И как раз в этой зоне Кордоба его продавил. Так? А после перерыва Эракович ушел направо. Точной причины не знаю, но это дало свой эффект.

В остальном, если не брать изначальную позицию серба, все решения тренера Семака – на редкость стопроцентные попадания! И стартовый состав, и замены. Все по делу! И наконец-то мы увидели хорошее физическое состояние футболистов, движение на должном уровне. Тот же Вендел, которого мы в последнее время справедливо критиковали, проделал большой объем работы. Как он догнал Олусегуна в своей штрафной, отобрал мяч и сразу начал атаку. Здорово!

Так что Семак молодец! Это в том числе, конечно, его тренерская победа! Ну и игроки безукоризненно выполняли все его требования.

Мне показалось, что, поведя в счете, «Краснодар» не стал ничего менять и продолжал играть забросами, длинными передачами.

А что касается центра поля, то постепенно «Зенит» его захватил. А во втором тайме питерцы и вовсе там господствовали! И Черников явно не смог показать свой лучший футбол. Скажу больше: арбитр его пожалел, не наказал второй желтой карточкой сразу после перерыва. Мне вообще показалось, что Кукуян в этом матче показал себя любителем вольной борьбы (смеется). Шучу, конечно, но столько было каких-то приемов, бросков нефутбольных... С другой стороны, его где-то можно понять. Если к каждому фолу подходить со всей строгостью, то в итоге играли бы 8 на 8. Особенно в этой вольной борьбе преуспели краснодарцы. Ну а что им оставалось?

Конечно, «Зенит» превзошел соперника именно по игре. Это очевидно, тут даже двух мнений быть не может. «Краснодар» весной славился высоким уровнем ведением единоборств. Но в воскресенье хозяева выиграли почти всю борьбу.

И Луис Энрике себя наконец-то здорово проявил. Болельщики его сейчас сравнивают с Малкомом, Халком. Так вот я считаю, что Энрике лучше работает ногами, техника у него на более высоком уровне. Халк и Малком так с мячом не работали! Понаблюдаем за Энрике дальше. Мы еще не до конца знаем его потолок, потенциал. Но какой четвертый гол он забил! Мастерство.

У «Зенита» очень хорош был Мостовой. Конечно, можно отметить Глушенкова. Он вернулся на свой уровень.

И потом эта вторая голевая комбинация... Все в касание! Просто наслаждение! Все тренеры мира говорят: надо играть в касание! Гол Лусиано – результат комбинации красоты необыкновенной! Ну что могли сделать защитники «быков» в той ситуации? Мне кажется, этот гол деморализовал подопечных Мусаева.

Поэтому «Зенит» получает жирную «пятерку». По всем параметрам – молодцы! Вот это была победная, чемпионская игра. Но два очка отставания от «Краснодара» никто не отменял. Все впереди. В то же время гол Энрике, безусловно, может стать решающим. Теперь питерцы превосходят «быков» по личным встречам.

Важно, что на стадион пришло 57 тысяч. Праздник футбола и праздник «Зенита». Расслабляться рано! Надо дальше держать этот темп. Если говорить о других командах, то выделю ЦСКА. Поступь армейцев впечатляет. Это как в легкой атлетике: с шестого-пятого места спортсмен начинает атаковать лидера. У Николича это получается. Ну и у «Зенита» с Семаком, видимо, тоже», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Орлов Геннадий
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