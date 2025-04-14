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  • Медведев прокомментировал новость о 250-тысячных премиальных «Зениту»: «Есть система премирования, нацеленная на результат»

Медведев прокомментировал новость о 250-тысячных премиальных «Зениту»: «Есть система премирования, нацеленная на результат»

Сегодня, 13:08
9

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался после победы над «Краснодаром» (4:1).

  • Сообщалось, что за крупную победу игроки петербуржцев получили по 250 тысяч евро.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«Прежде всего, поздравляю всех болельщиков «Зенита» с волевой, разгромной и яркой победой над «Краснодаром». Не случайно четыре игрока «Зенита» – Мостовой, Вендел, Глушенков и Лусиано – были включены в сборную тура.

Но, похоже, не всем нравятся игра и победы «Зенита», включая ряд СМИ. Вместо того, чтобы разбирать тактические, технические и индивидуальные действия в этой игре, в которой и «Краснодар» был очень хорош в первом тайме, эти СМИ работали по принципу «брехать – не пахать, сбрехнул – отдохнул».

В связи с этим хочется перефразировать другую пословицу: «Ври, но знай меру». Конечно, в «Зените» есть четкая система премирования, нацеленная на конечный результат. Вброшенные же перед игрой с «Краснодаром» цифры так же далеки от реальности, как Луна от Земли», – сказал Медведев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Медведев Александр
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Комментарии (9)
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nik55
1744626111
признайся тогда сколько ?
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Spartak_forv@
1744626279
Чтобы все убедились,что никаких премиальных и в помине не было,опровержения будут выходить каждый день до конца чемпионата)
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1744628415
Луна от Земли не так уж и далека например
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Номэд
1744629664
"Сбрехнул - отдохнул" - заявил медведев и отправился отдыхать.
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