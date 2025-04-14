Медведев прокомментировал новость о 250-тысячных премиальных «Зениту»: «Есть система премирования, нацеленная на результат»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался после победы над «Краснодаром» (4:1).

Сообщалось, что за крупную победу игроки петербуржцев получили по 250 тысяч евро.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«Прежде всего, поздравляю всех болельщиков «Зенита» с волевой, разгромной и яркой победой над «Краснодаром». Не случайно четыре игрока «Зенита» – Мостовой, Вендел, Глушенков и Лусиано – были включены в сборную тура.

Но, похоже, не всем нравятся игра и победы «Зенита», включая ряд СМИ. Вместо того, чтобы разбирать тактические, технические и индивидуальные действия в этой игре, в которой и «Краснодар» был очень хорош в первом тайме, эти СМИ работали по принципу «брехать – не пахать, сбрехнул – отдохнул».

В связи с этим хочется перефразировать другую пословицу: «Ври, но знай меру». Конечно, в «Зените» есть четкая система премирования, нацеленная на конечный результат. Вброшенные же перед игрой с «Краснодаром» цифры так же далеки от реальности, как Луна от Земли», – сказал Медведев.