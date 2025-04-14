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  • Болельщики «Зенита» одним словом отреагировали на 250-тысячные премиальные за победу над «Краснодаром»

Болельщики «Зенита» одним словом отреагировали на 250-тысячные премиальные за победу над «Краснодаром»

Сегодня, 11:55
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Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на информацию о премиальных для команды за разгром «Краснодара» (4:1).

  • Сообщалось, что за крупную победу игроки петербуржцев получили по 250 тысяч евро.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«Доброе утро всем, кроме тех, кто вчера заработал повышенные премиальные.

Им добрейшего, заслужили», – написали болельщики.

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
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ВЫсокая оценка своей победы! Страшно подумать,сколько выкатят за ожидаемую полтора десятилетия победу в финале Кубка ЛЧ...
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