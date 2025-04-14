Болельщики «Зенита» одним словом отреагировали на 250-тысячные премиальные за победу над «Краснодаром»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на информацию о премиальных для команды за разгром «Краснодара» (4:1).

Сообщалось, что за крупную победу игроки петербуржцев получили по 250 тысяч евро.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«Доброе утро всем, кроме тех, кто вчера заработал повышенные премиальные.

Им добрейшего, заслужили», – написали болельщики.