Зиньковский прокомментировал информацию об уходе из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов» высказался о возможном уходе из московского клуба
– Появилась новость, что «Спартак» готов расстаться с тобой летом.
– По поводу лета пока ничего не думал. Не знаю ничего на счeт вбросов или новостей, кто это даeт. Посмотрим, как будет.
Естественно, я вернусь в «Спартак», а дальше будет видно. Пока все сосредоточены на том, чтобы набирать очки, выкарабкиваться и закончить сезон спокойно без стыковых матчей. Нужно попасть в десятку и спокойно завершить сезон.
- Контракт Зиньковского со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года.
- Футболист, которому сегодня исполнилось 29 лет, провел 6 матчей за «Крылья Советов» в этом году.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 2,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»