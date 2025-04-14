Зиньковский прокомментировал информацию об уходе из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов» высказался о возможном уходе из московского клуба

– Появилась новость, что «Спартак» готов расстаться с тобой летом.

– По поводу лета пока ничего не думал. Не знаю ничего на счeт вбросов или новостей, кто это даeт. Посмотрим, как будет.

Естественно, я вернусь в «Спартак», а дальше будет видно. Пока все сосредоточены на том, чтобы набирать очки, выкарабкиваться и закончить сезон спокойно без стыковых матчей. Нужно попасть в десятку и спокойно завершить сезон.