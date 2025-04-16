Вице-президент «Барселоны» недоволен наказанием Мбаппе: «Это позор»

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о дисквалификации на 1 матч нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

На 38-й минуте гостевой встречи 31-го тура Примеры с «Алавесом» француз в центре поля ударил шипами в голень полузащитника хозяев Антонио Бланко в борьбе за мяч.

Главный судья Сесар Сото Градо изначально показал Мбаппе желтую карточку, но изменил решение после просмотра видеоповтора и удалил игрока «Реала». «Мадрид» выиграл матч со счетом 1:0.

«Этот подкат и наказание абсолютно абсурдны. Это было шокирующее нарушение, он мог травмировать соперника. Это позор», – сказал Юсте.