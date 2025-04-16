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Вице-президент «Барселоны» недоволен наказанием Мбаппе: «Это позор»

Сегодня, 13:15

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о дисквалификации на 1 матч нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

На 38-й минуте гостевой встречи 31-го тура Примеры с «Алавесом» француз в центре поля ударил шипами в голень полузащитника хозяев Антонио Бланко в борьбе за мяч.

Главный судья Сесар Сото Градо изначально показал Мбаппе желтую карточку, но изменил решение после просмотра видеоповтора и удалил игрока «Реала». «Мадрид» выиграл матч со счетом 1:0.

«Этот подкат и наказание абсолютно абсурдны. Это было шокирующее нарушение, он мог травмировать соперника. Это позор», – сказал Юсте.

  • Мбаппе пропустит только встречу с «Атлетиком» 20 апреля.
  • В этом сезоне француз провел за «Реал» 29 матчей в чемпионате Испании, забил 22 гола, отдал 3 передачи.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Реал Алавес Барселона Мбаппе Килиан
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