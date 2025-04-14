Назван срок дисквалификации Мбаппе за грубый фол в матче Ла Лиги

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе будет дисквалифицирован только на 1 игру за удаление в гостевом матче 31-го тура Примеры с «Алавесом» (1:0).

На 38-й минуте встречи форвард «Мадрида» в центре поля ударил шипами в голень полузащитника хозяев Антонио Бланко в борьбе за мяч.

Главный судья Сесар Сото Градо изначально показал французу желтую карточку, но изменил решение после просмотра видеоповтора и удалил игрока «Реала».