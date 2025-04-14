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  • Назван срок дисквалификации Мбаппе за грубый фол в матче Ла Лиги

Назван срок дисквалификации Мбаппе за грубый фол в матче Ла Лиги

Сегодня, 09:17

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе будет дисквалифицирован только на 1 игру за удаление в гостевом матче 31-го тура Примеры с «Алавесом» (1:0).

На 38-й минуте встречи форвард «Мадрида» в центре поля ударил шипами в голень полузащитника хозяев Антонио Бланко в борьбе за мяч.

Главный судья Сесар Сото Градо изначально показал французу желтую карточку, но изменил решение после просмотра видеоповтора и удалил игрока «Реала».

  • Мбаппе пропустит только встречу с «Атлетиком» 20 апреля.
  • В этом сезоне француз провел за «Реал» 29 матчей в чемпионате Испании, забил 22 гола, отдал 3 передачи.

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Источник: страница El Partidazo de COPE в соцсети X
Испания. Примера Реал Алавес Мбаппе Килиан
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