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  • Червиченко назвал условие для чемпионства «Спартака»: «Это будет мегапозор, но все равно»

Червиченко назвал условие для чемпионства «Спартака»: «Это будет мегапозор, но все равно»

Сегодня, 08:39
4

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе в РПЛ в связи с борьбой за чемпионство.

«Слушайте так, как судят «Спартак», я не удивлюсь, что их там за уши затащат и на первое место. Если вспомнить: в матче с «Зенитом» эти линии там, офсайды – передвигали, и в итоге решили, что всe-таки правильно забит гол, хотя вся страна видит, что, естественно, решающий гол был забит из вне игры.

Что в Ростове удалили ни за что этого Сутормина и на целый тайм команду оставили вдесятером. Потом – за точно такое же нарушение в следующем матче, уже с «Махачкалой», даже жeлтую не показали Угальде. Ещe там пенальти выдумали. Этот Мешков натянул.

Понимаете, так, как их судят – я не удивлюсь, что их затянут на первое место. Ну, это, конечно, будет мегапозор. Но всe равно. У нас же как – у нас все привыкают, что позор проходит, а трофей остаeтся.

А если мы говорим о том, что судейство будет хотя бы более-менее сбалансированное, честное – ну, тогда, наверное, всe-таки «Зенит» сможет выиграть это чемпионство своe», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 47 очками после 24 туров. Отствание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков, от «Зенита» – 3.
  • Петербургский клуб выиграл последние 6 чемпионатов России.

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Источник: радио «Движение»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Червиченко Андрей
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Комментарии (4)
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Seregamgt
1744609526
Червяк бредит, дайте ему таблеток, желательно снотворного со слабительным и побольше...
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Янвapь 62
1744609645
Хоть где-то объективное мнение народ услышит. Вся история свинских выигрышей - это одно сплошное мегапозорище плавно перетекающее в другое сплошное мегапозорище, и всё это под прикрытием админресурса и судейского произвола
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Янвapь 62
1744609862
Ещё и на допинг Махачкалу, чуть не умершую на поле, проверяли позорники. Фу какая мерзость, от свинской подлости и двуличности блевать тянет
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Gwynbleidd
1744610607
По моему он совсем кукухой тронулся... Я понимаю, что у него похоже обида какая-то осталось на спартак, но тут он уже перебирает...
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