Червиченко назвал условие для чемпионства «Спартака»: «Это будет мегапозор, но все равно»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе в РПЛ в связи с борьбой за чемпионство.

«Слушайте так, как судят «Спартак», я не удивлюсь, что их там за уши затащат и на первое место. Если вспомнить: в матче с «Зенитом» эти линии там, офсайды – передвигали, и в итоге решили, что всe-таки правильно забит гол, хотя вся страна видит, что, естественно, решающий гол был забит из вне игры.

Что в Ростове удалили ни за что этого Сутормина и на целый тайм команду оставили вдесятером. Потом – за точно такое же нарушение в следующем матче, уже с «Махачкалой», даже жeлтую не показали Угальде. Ещe там пенальти выдумали. Этот Мешков натянул.

Понимаете, так, как их судят – я не удивлюсь, что их затянут на первое место. Ну, это, конечно, будет мегапозор. Но всe равно. У нас же как – у нас все привыкают, что позор проходит, а трофей остаeтся.

А если мы говорим о том, что судейство будет хотя бы более-менее сбалансированное, честное – ну, тогда, наверное, всe-таки «Зенит» сможет выиграть это чемпионство своe», – сказал Червиченко.