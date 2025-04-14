Реакция болельщиков «Зенита» на разгром «Краснодара»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост по итогам матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).
«Как же давно «Зенит» не играл в футбол.
Спасибо, что напомнили, как это – когда твоя команда играет так, как должно.
*** [зашибись] как, братцы!
Вместо итогов матча хочется пожелать только одного.
Иногда ситуацию нужно просто отпустить. Дать пацанам мячик и пусть себе делают то, что умеют лучше всего – играют в гребаный футбол.
Без затей и тактических заготовок. Просто игра в футбол. Сегодня можно было победить только так – хорошо, что получилось.
Дальше на этом эмоциональном заряде, как после девяти голов в ворота «Динамо», можно решить все поставленные задачи. И летом разбираться в причинах того, что было с командой последние два сезона» – написала «Кафешка» в телеграме.
- У «Краснодара» единственный гол забил Никита Кривцов.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.