Реакция болельщиков «Зенита» на разгром «Краснодара»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост по итогам матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

«Как же давно «Зенит» не играл в футбол.

Спасибо, что напомнили, как это – когда твоя команда играет так, как должно.

*** [зашибись] как, братцы!

Вместо итогов матча хочется пожелать только одного.

Иногда ситуацию нужно просто отпустить. Дать пацанам мячик и пусть себе делают то, что умеют лучше всего – играют в гребаный футбол.

Без затей и тактических заготовок. Просто игра в футбол. Сегодня можно было победить только так – хорошо, что получилось.

Дальше на этом эмоциональном заряде, как после девяти голов в ворота «Динамо», можно решить все поставленные задачи. И летом разбираться в причинах того, что было с командой последние два сезона» – написала «Кафешка» в телеграме.