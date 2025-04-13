Генич назвал команду, которую лучше всех судят в РПЛ

Комментатор Константин Генич высказался о судействе в РПЛ. Он считает, что в плане судейства в этом сезоне больше всех повезло «Краснодару».

«Мне кажется, лучше всех судят «Краснодар». Не знаю, какая там работа ведется кабинетная, но есть ощущение, что «Краснодар» нормально судят. Против него каких-то супергрубых ошибок не допускают.

«Спартак», мне кажется, тоже не должен жаловаться на судейство. В больших матчах точно. По-хорошему, ничья была бы с «Зенитом», если бы судья поднял флаг и гол бы не засчитали, и потом можно было сколько угодно сетовать. А в итоге засчитывают такой гол в таком матче», – сказал Генич.