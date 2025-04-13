Акинфеев объяснил, почему не уехал в Европу

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о неотъезде в Европу.

«Конкретных предложений я не видел, я много раз говорил. Я ни о чeм не жалею. У меня никогда не было рвения переехать в Европу. В Лиге чемпионов я играл за ЦСКА, Кубок УЕФА мы выиграли, за сборную России я играл с лучшими командами мира.

Да, наверное, у кого-то мечта – играть в «Барселоне», в «Реале». Но я обычный простой пацан, все знают, что я люблю Россию. И не было никогда рвения уехать за бугор. Я могу уехать за бугор отдохнуть, на каникулы», – сказал Акинфеев «Mash на Спорте».