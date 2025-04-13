Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Краснодар РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Акинфеев объяснил, почему не уехал в Европу

Сегодня, 15:19

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о неотъезде в Европу.

«Конкретных предложений я не видел, я много раз говорил. Я ни о чeм не жалею. У меня никогда не было рвения переехать в Европу. В Лиге чемпионов я играл за ЦСКА, Кубок УЕФА мы выиграли, за сборную России я играл с лучшими командами мира.

Да, наверное, у кого-то мечта – играть в «Барселоне», в «Реале». Но я обычный простой пацан, все знают, что я люблю Россию. И не было никогда рвения уехать за бугор. Я могу уехать за бугор отдохнуть, на каникулы», – сказал Акинфеев «Mash на Спорте».

  • Во вторник Акинфееву исполнилось 39 лет.
  • На прошлой неделе голкипер провел 900-й матч в карьере.
  • Он дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.

Еще по теме:
Тренер вратарей ЦСКА сожалеет, что Акинфеев не поиграл в Европе 1
Тренер вратарей ЦСКА ответил, кого видит преемником Акинфеева 6
Экс-тренер сборной России сказал, cмог бы Акинфеев стать легендой в европейском клубе 1
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генич отреагировал на «привет» от Пальцева после победы над «Спартаком»
15:27
Букмекеры фиксируют «прогруз» победы «Зенита» над «Краснодаром»
14:49
Умяров летом может уехать в Испанию или Италию
14:28
5
Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Краснодар»
14:22
1
В РПЛ обнаружили Роберто Карлоса «русского разлива»
13:58
1
Червиченко призвал не допустить чемпионство «Спартака»: «Не знаю, что может быть хуже»
13:11
24
ВидеоКруговой – о своей передаче в матче с «Оренбургом»: «С такого филигранного паса не забить было нереально»
12:28
3
Газизов: «Динамо Мх» переехало «Спартак»
12:16
9
Шумахов из «Динамо Мх»: «Мы отобрали у «Спартака» чемпионство»
12:00
5
Видео«Анжи» провел первый матч после возрождения
11:53
Все новости
Все новости
Акинфеев объяснил, почему не уехал в Европу
15:19
ВидеоБезруков – о голе Шабанхаджая «Локомотиву»: «Пробежал как Месси»
14:40
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Факел»: 13 апреля
13:29
Файзулин: «Если «Зенит» проиграет «Краснодару», то исход чемпионской гонки будет решен»
13:25
5
Защитник «Оренбурга» сломал лицевую кость в единоборстве с Виллианом Рошей
13:06
1
В «Ахмате» объяснили блэкаут во время матча РПЛ
12:56
1
Мама Пальцева из «Динамо Мх» – о победе над «Спартаком»: «Команда слабее может собраться и надрать жопу тем, кто сильнее»
12:43
3
ВидеоКруговой – о своей передаче в матче с «Оренбургом»: «С такого филигранного паса не забить было нереально»
12:28
3
Газизов: «Динамо Мх» переехало «Спартак»
12:16
9
Шумахов из «Динамо Мх»: «Мы отобрали у «Спартака» чемпионство»
12:00
5
Видео«Анжи» провел первый матч после возрождения
11:53
Промеса лишили бизнеса в России
11:26
10
Генич призвал «Спартак» болеть за «Зенит» в матче с «Краснодаром»
11:15
29
Все билеты на матч «Зенит» – «Краснодар» проданы
11:05
3
Большинство болельщиков считают, что сегодня состоится главный матч в истории «Краснодара»
10:58
3
Испанский клуб поборется со «Спартаком» за Рожкова
10:47
5
Эксперт одним словом оценила результат 49-летнего Смертина в 252-километровом ультрамарафоне в Сахаре
10:38
3
ФотоВ «Пари НН» возмутились, что им не дали перебить пенальти на 99-й минуте матча с «Динамо»
10:18
4
Бубнов ответил, что сделают с Семаком в случае невыигрыша «Зенита» в матче с «Краснодаром»
10:11
15
Газизов: «Я обещал «Краснодару», что «Динамо Мх» обыграет «Спартак»
10:04
4
Пальцев назвал лучшего игрока РПЛ – он из «Спартака»
09:55
3
Стало известно, сколько РФС заработает по контракту с букмекером
09:50
1
Прогноз Генича на матч «Зенит» – «Краснодар»
09:37
4
Денисова не будет в составе «Спартака» на матч с «Акроном»
09:30
5
Неутешительный для «Зенита» прогноз Бубнова на матч с «Краснодаром»
00:34
22
ВидеоОбращение «Локомотива» к болельщикам после поражения от «Рубина»
00:22
Директор «Пари НН»: «Против нас идет целенаправленная и проработанная кампания»
00:14
6
Рабинер определил лучшую команду весны в РПЛ
Вчера, 23:44
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 