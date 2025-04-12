Рабинер определил лучшую команду весны в РПЛ

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер впечатлен ЦСКА весной.

«По весне в РПЛ больше всех впечатляет ЦСКА. Пять побед, одна ничья с «Зенитом», когда армейцы имели больше оснований выиграть, ноль поражений. Они уже идут вровень со «Спартаком» и, хотя уступают ему третью строчку в таблице по дополнительным показателям, но очная встреча второго круга 26 апреля в 26 туре, сербское дерби Деян Станкович vs Марко Николич, еще впереди.

Марко Николич проделал отличную зимнюю работу. Она включила в себя серьезную тактическую перестройку – с пяти защитников красно-синие перешли на четыре с «ромбом» в полузащите. Видно, что команда хорошо готова физически, ноги у игроков легкие, и силы во втором тайме их не покидают.

Постепенно привык к новой модели Файзуллаев, которому поначалу было дискомфортно; она оказалась удобна Пьяничу, который теперь не на бумаге, а на практике тот мастер, которого ждали. Все ярче проявляет себя юный Кисляк. В двух последних матчах подряд, «Динамо» и «Оренбургу», забил лидер команды Обляков.

Заметьте, я перечислил именно игроков средней линии, которая после перестройки стала ключевой у ЦСКА. А как говорили классики, «покажите мне вашу полузащиту, и я скажу, что у вас за команда». Если в первой части сезона команда набирала очки в первую очередь на силе своего центра обороны, то теперь баланса стало в разы больше.

Обвыклись летние новички – о Пьяниче уже говорил, а «Динамо» забил Гуарирапа, «Оренбургу» – Койта. И всего прогресса ЦСКА добился без особого зимнего доукомплектования – кто такой Алеррандро, толком узнать лишь предстоит. Пока же рост идет за счет внутренних резервов.

И это – еще один плюс Николичу, в которого я не особо верил. Но ведь, согласитесь не иметь иллюзий и приятно удивиться, чем наоборот. Фактор удачи (вроде автогола Скопинцева в прошлом туре) тоже, конечно, имеет место. Но любой уверенной в себе команде еще и везет, к игре и фарт липнет.

ЦСКА – пока лучшая команда весны в России. С учетом гандикапа, который армейцы дали соперникам осенью, этого едва ли хватит для попадания в топ-2, но они уже на границе тройки. «Спартаку» не может быть ничего унизительнее, чем, еще недавно претендуя на золото, отдать место среди призеров «заклятым», да еще и сделать это в очном матче через тур.

Но, чтобы этого не произошло, красно-белым после проигрыша Махачкале нужно здорово встряхнуться. Это уже далеко не тот ЦСКА, который спартаковцы обыграли в первом круге», – написал Рабинер.