Селюк объяснил, почему Мюллер не перейдет в «Зенит»

Агент Дмитрий Селюк назвал невозможным переход нападающего «Баварии» Томаса Мюллера в РПЛ.

«Думаю, переезд Мюллера в Россию невозможен. Его никакими деньгами не удивишь, он в «Зенит» – да и куда угодно в РПЛ – не поедет.

С деньгами у него всe хорошо, но, чтобы ещe заработать и чувствовать себя ещe лучше, он скорее поедет в Саудовскую Аравию к Роналду, Бензема. Туда, где можно годик поиграть, хлопнуть хорошие деньги и на этом закончить. В Европе в более мелкие клубы смысла нет идти», – сказал Селюк.