Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Селюк объяснил, почему Мюллер не перейдет в «Зенит»

Сегодня, 21:57
8

Агент Дмитрий Селюк назвал невозможным переход нападающего «Баварии» Томаса Мюллера в РПЛ.

«Думаю, переезд Мюллера в Россию невозможен. Его никакими деньгами не удивишь, он в «Зенит» – да и куда угодно в РПЛ – не поедет.

С деньгами у него всe хорошо, но, чтобы ещe заработать и чувствовать себя ещe лучше, он скорее поедет в Саудовскую Аравию к Роналду, Бензема. Туда, где можно годик поиграть, хлопнуть хорошие деньги и на этом закончить. В Европе в более мелкие клубы смысла нет идти», – сказал Селюк.

  • Ранее Мюллер объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона.
  • В этом сезоне 35-летний нападающий провел за «Баварию» 38 матчей, забил 6 голов, отдал 6 передач.

Еще по теме:
Прогноз Канчельскиса на матч «Зенит» – «Краснодар» 24
Где смотреть матч «Зенит» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 13 апреля 2025
Реакция фанатов «Зенита» на поражение «Спартака» от «Динамо Мх» 40
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Бавария Зенит Мюллер Томас Селюк Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1744484873
Без упоминании Зенита ну .....никак .
Ответить
Константин-Шапкин-google
1744485389
Мюллер давно уже там. Хлопает в ладошки как барышня и шарф носит постоянно. Холодно ему наверное
Ответить
Pourquoi pas
1744485615
Эй, Селюк! Какой дурно обученный мудрец тебя об этом спрашивал??? Или ты просто пукнул ртом???
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1744485618
Селюк ты его агентом не станешь, инфа 100%)))
Ответить
СильныйМозг
1744485694
Может, тогда в ЦСКА поедет? :))))
Ответить
FWSPM
1744486321
Не перейдет потому что газовик это не Бавария все просто. Только медведу не говорите
Ответить
DOCTOR PENALTY
1744489561
Самое время ехать к Роналду в помощники, ведь совсем молодой ещё в сравнении с Криштиану.
Ответить
Главные новости
ФотоРоссиянин перешел в клуб Агуэро
23:24
932-й и 933-й голы Роналду принесли «Аль-Насру» волевую победу
23:04
3
Воспитанник Карпина не забил 2 пенальти в матче АПЛ
22:44
Пономарев раскритиковал игру Батракова и Пиняева за «Локомотив»
22:11
2
Селюк объяснил, почему Мюллер не перейдет в «Зенит»
21:57
8
РПЛ. «Ахмат» взял верх над «Ростовом» (2:1), по ходу игры на стадионе погас свет
21:39
26
Мостовой оценил тактику ЦСКА
20:24
6
Галактионов назвал ошибку «Локомотива» в эпизоде с голом «Рубина»
20:09
1
Лига 1. «Монако» без Головина разгромил «Марсель» (3:0)
19:57
Названо условие для назначения Черчесова в «Локомотив»
19:49
13
Все новости
Все новости
В «Пари НН» прокомментировали возможную смену тренера: «Гончаренко взял штурвал и ведет этот корабль»
23:14
Камеры в бане, где избили игрока «Пари НН», сломались за день до инцидента
22:23
1
РПЛ. «Ахмат» взял верх над «Ростовом» (2:1), по ходу игры на стадионе погас свет
21:39
25
ВидеоМатч «Ахмат» – «Ростов» приостановлен
21:07
2
Игрок «Динамо» получил разрыв ахилла и пропустит до 8 месяцев
20:38
1
Мостовой оценил тактику ЦСКА
20:24
6
Галактионов назвал ошибку «Локомотива» в эпизоде с голом «Рубина»
20:09
1
Названо условие для назначения Черчесова в «Локомотив»
19:49
13
Рахимов назвал причины для недовольства после победы над «Локомотивом»
19:39
1
РПЛ. «Локомотив» проиграл «Рубину» (0:1)
18:55
31
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:54
2
Гончаренко: «Есть близкие к клубу люди, которые желают зла команде»
18:45
5
Стали известны стартовые составы на матч «Ахмат» – «Ростов»: 12 апреля
18:30
1
Видео«Невероятный соло-гол»: игрок «Рубина» забил «Локо», пробежав со своей половины поля
18:25
16
Газизов сказал, в каком случае «Спартак» станет чемпионом
18:21
7
Коболев назвал игрока «Динамо» никчемным
18:14
4
Титов назвал двух лучших игроков «Спартака»
17:50
4
Гончаренко расстроила ничья «Пари НН» с «Динамо»
17:36
2
«Я в экстазе»: Генич чуть не получил оргазм от матча РПЛ
17:24
13
Личка прокомментировал ничью «Динамо» с «Пари НН»
17:17
1
Игрок махачкалинского «Динамо» объяснил, почему хочет перейти в «Спартак»
17:12
10
Газзаев оценил чемпионские перспективы ЦСКА
16:51
4
Глушаков объяснил поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»
16:43
6
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:31
1
РПЛ. «Динамо» потеряло очки в матче с «Пари НН» (1:1) и рискует выбыть из топ-5
16:31
13
Раскрыта степень серьезности травм Угальде и Литвинова
16:16
11
Агент Сильянова отреагировал на новость об интересе «Спартака»
15:55
1
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Локомотив»: 12 апреля
15:52
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 