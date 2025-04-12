Селюк объяснил, почему Мюллер не перейдет в «Зенит»

Агент Дмитрий Селюк назвал невозможным переход нападающего «Баварии» Томаса Мюллера в РПЛ.
«Думаю, переезд Мюллера в Россию невозможен. Его никакими деньгами не удивишь, он в «Зенит» – да и куда угодно в РПЛ – не поедет.
С деньгами у него всe хорошо, но, чтобы ещe заработать и чувствовать себя ещe лучше, он скорее поедет в Саудовскую Аравию к Роналду, Бензема. Туда, где можно годик поиграть, хлопнуть хорошие деньги и на этом закончить. В Европе в более мелкие клубы смысла нет идти», – сказал Селюк.
- Ранее Мюллер объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона.
- В этом сезоне 35-летний нападающий провел за «Баварию» 38 матчей, забил 6 голов, отдал 6 передач.
Источник: Legalbet